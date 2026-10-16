Минэнерго: РФ выстроила систему противодействия атакам БПЛА на энергетику

Президент России Владимир Путин 15 октября отметил, что последние украинские атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона. По словам главы государства, Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.