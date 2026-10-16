Минэнерго: РФ выстроила систему противодействия атакам БПЛА на энергетику
Налеты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) имеют последствия, но Россия выстроила систему противодействия атакам, которая справляется со своей задачей. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели.
«У нас построена целая система, как этому можно противодействовать. Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся», – отметил глава ведомства (цитата по ТАСС).
2 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что компании, Минэнерго и Минобороны провели большую работу по усилению защиты российских НПЗ. По его словам, ущерб от постоянных налетов на заводы значительно снизился.
Президент России Владимир Путин 15 октября отметил, что последние украинские атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона. По словам главы государства, Киеву стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ, несмотря на предложение американского лидера Дональда Трампа прекратить атаки на энергетические объекты.