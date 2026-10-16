Новак рассказал о двух направлениях защиты НПЗ от атак

Новак также сообщил, что мощности российских НПЗ по выпуску дизеля в два раза превышают потребности, даже с учетом ремонтов их хватит для экспорта. По его словам, вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок дизеля в США, фактически уже решены.