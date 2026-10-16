Новак рассказал о двух направлениях защиты НПЗ от атак
Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в комментарии ИС «Вести» о двух направлениях защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак. По его словам, Минобороны оказывает поддержку в финансировании заказа средств противовоздушной обороны, а компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту объектов.
«Во-первых, усиление системы ПВО. Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают в том числе и поддержку финансирования в заказе соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны», – сказал он.
По его словам, второе направление – пассивная защита, которую компании обеспечивают самостоятельно: речь идет о различных конструкциях, защищающих объекты при атаках беспилотных воздушных средств.
Новак также сообщил, что мощности российских НПЗ по выпуску дизеля в два раза превышают потребности, даже с учетом ремонтов их хватит для экспорта. По его словам, вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок дизеля в США, фактически уже решены.
«Учитывая, что санкции сняты на шесть месяцев на поставки дизеля в Соединенные Штаты Америки, никаких препятствий нет», – добавил он.
15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что последние атаки на российские НПЗ не нанесли существенного урона. Глава государства заявил, что РФ будет отвечать на все украинские удары по НПЗ, логистическим центрам и энергообъектам.