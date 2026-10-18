До 10 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Ленобласти

Число пострадавших в результате атаки украинских дронов в Ленинградской области выросло до 10, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению региона. Семь раненых находятся в больницах, среди них пять детей и две женщины. Трое отказались от госпитализации.