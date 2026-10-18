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До 10 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Ленобласти

Ася Султанова

Число пострадавших в результате атаки украинских дронов в Ленинградской области выросло до 10, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению региона. Семь раненых находятся в больницах, среди них пять детей и две женщины. Трое отказались от госпитализации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 18 октября сообщал об одном погибшем и пяти пострадавших в результате атаки БПЛА.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, во Всеволожском районе пострадали женщина и трое детей. Они попали в больницу с симптомами отравления угарным газом из-за пожара, который произошел после падения обломков БПЛА.

Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 18 октября. Над территорией региона уничтожено 135 беспилотных летательных аппаратов. Под удар попал один из логистических центров Ozon в Ленинградской области. Обошлось без пострадавших. Был атакован и центр обработки данных VK, сервисы доступны пользователям.

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