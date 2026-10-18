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Главная / Стиль жизни /

Гамова вошла в Международный зал славы волейбола

Ася Султанова

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова вошла в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 г. Об этом сообщается на сайте организации.

Торжественная церемония принятия новых членов прошла 17 октября в городе Холиок (штат Массачусетс). Помимо Гамовой в Зал славы вошли восемь человек.

Гамова – двукратная чемпионка мира (2006, 2010), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2000, 2004), двукратная чемпионка Европы (1999, 2001), 11-кратная чемпионка России. Гамова объявила о завершении карьеры в 2016 г.

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