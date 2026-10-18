К 2037 году Украина должна выплатить свыше $160 млрд по госдолгу
Украина должна выплатить $160, 348 млрд за обслуживание и погашение госдолга к 2037 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на график платежей минфина Украины.
График платежей по погашению госдолга, который регулярно составляет ведомство, включает лишь те выплаты, что минфин внес в платежный календарь. Полную сумму государственного долга Украины он не показывает: по итогам августа она достигла $215,55 млрд.
По графику платежей украинского минфина, до конца 2027 г. Киев должен выплатить $103,813 млрд основной суммы внешнего и внутреннего долга и $56,535 млрд на его обслуживание. Всего за следующие 10 лет Украина выплатит по госдолгу $160,348 млрд.
По оценкам украинских чиновников, к концу года госдолг страны достигнет 10 трлн 146 млрд гривен ($226 млрд). Проект бюджета на 2027 г. закладывает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что финансовые потребности Украины будут расти, пишет Eunews. По ее словам, сейчас на Европейский союз и его государства-члены приходится 80% внешней помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед мировыми лидерами 16 октября на саммите в Брюсселе, заявил, что в 2027 г. конфликт обойдется в 155 млрд евро, и запросил у Брюсселя еще как минимум 70 млрд евро. По его словам, эти средства нужны «на оборону, на вооружения и на нашу устойчивость». Украинский президент назвал такую сумму «реалистичной цифрой».
Лидеры Евросоюза (ЕС) не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или поставок вооружений. 16 октября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об отказе Праги гарантировать кредит ЕС для Украины. Он также выразил недовольство планами предусмотреть в европейском бюджете 100 млрд евро для Киева.