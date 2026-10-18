К 2037 году Украина должна выплатить свыше $160 млрд по госдолгу

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед мировыми лидерами 16 октября на саммите в Брюсселе, заявил, что в 2027 г. конфликт обойдется в 155 млрд евро, и запросил у Брюсселя еще как минимум 70 млрд евро. По его словам, эти средства нужны «на оборону, на вооружения и на нашу устойчивость». Украинский президент назвал такую сумму «реалистичной цифрой».