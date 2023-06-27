Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Молдавия начала процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ). Об этом объявил спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.
«Мы начали процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Естественно, нам придется соблюсти некоторые юридические процедуры. Проект решения находится в правительстве, мы ждем заключения», – сказал спикер (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что власти хотели бы выйти из ассамблеи «как можно скорее, к концу этой парламентской сессии», которая заканчивается через месяц. Гросу добавил, что кабмин и МИД республики проводят «анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ», и отметил, что «это более длительный процесс». «В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений», – уточнил он.
Решение о выходе из ассамблеи СНГ в Кишиневе приняли в середине мая. Тогда Гросу пояснил, что у его страны нет общих границ с СНГ, членство в объединении не позволило Молдавии улучшить свое экономическое положение или урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Приднестровья.
Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду. С тех пор влияние ЕС на страну существенно усилилось, Молдавия начала вводить ограничения в отношении российских СМИ, а также выступать с обвинениями в «дестабилизации» в адрес Москвы. Также в Кишиневе выступают за объединение с Румынией – в стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский.
Сама Санду также имеет гражданство Румынии, как и многие депутаты парламента, отмечал в интервью «Ведомостям» доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. По мнению эксперта, президент республики не убежденная сторонница объединения с Румынией, однако она «убежденная атлантистка, сторонница сближения с ЕС и НАТО любой ценой».