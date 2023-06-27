Газета
Политика

Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Ведомости

Молдавия начала процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ). Об этом объявил спикер парламента республики Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.

«Мы начали процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Естественно, нам придется соблюсти некоторые юридические процедуры. Проект решения находится в правительстве, мы ждем заключения», – сказал спикер (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что власти хотели бы выйти из ассамблеи «как можно скорее, к концу этой парламентской сессии», которая заканчивается через месяц. Гросу добавил, что кабмин и МИД республики проводят «анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ», и отметил, что «это более длительный процесс». «В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений», – уточнил он.

Отношения Москвы и Кишинева дестабилизируются

Молдавские власти продолжают курс на отдаление от СНГ

Решение о выходе из ассамблеи СНГ в Кишиневе приняли в середине мая. Тогда Гросу пояснил, что у его страны нет общих границ с СНГ, членство в объединении не позволило Молдавии улучшить свое экономическое положение или урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Приднестровья.

Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду. С тех пор влияние ЕС на страну существенно усилилось, Молдавия начала вводить ограничения в отношении российских СМИ, а также выступать с обвинениями в «дестабилизации» в адрес Москвы. Также в Кишиневе выступают за объединение с Румынией – в стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский. 

Сама Санду также имеет гражданство Румынии, как и многие депутаты парламента, отмечал в интервью «Ведомостям» доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. По мнению эксперта, президент республики не убежденная сторонница объединения с Румынией, однако она «убежденная атлантистка, сторонница сближения с ЕС и НАТО любой ценой».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных