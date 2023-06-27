Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Он отметил, что власти хотели бы выйти из ассамблеи «как можно скорее, к концу этой парламентской сессии», которая заканчивается через месяц. Гросу добавил, что кабмин и МИД республики проводят «анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ», и отметил, что «это более длительный процесс». «В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений», – уточнил он.