Отношения Москвы и Кишинева дестабилизируются

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну – Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А, во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии», – написал Медведев. По его мнению, Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии. При этом у Медведева есть понимание, что они «будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».