Отношения Москвы и Кишинева дестабилизируются

Отношения Москвы и Кишинева дестабилизируютсяМолдавские власти продолжают курс на отдаление от СНГ
Власти Молдавии и России перешли к публичному выяснению отношений. 28 апреля российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны, чтобы «дать объяснения по поводу заявлений» российских чиновников, касающихся республики, говорится в Telegram-канале ведомства. «Министерство иностранных дел и европейской интеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык высказываний некоторых российских чиновников, изложенных сегодня», – говорится в сообщении.
Заочная перепалка представителей Москвы и Кишинева последних дней началась с резких заявлений премьер-министра Молдавии Дорина Речана 27 апреля. В частности, он заявил о том, что довольно «длинному списку» высокопоставленных российских руководителей, включая президента Владимира Путина, запрещен въезд в страну, а в его республике будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы 9 мая.
После этого 28 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь резко прокомментировал слова молдавского премьера у себя в Telegram-канале.
«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну – Молдову. Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А, во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии», – написал Медведев. По его мнению, Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии. При этом у Медведева есть понимание, что они «будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во время брифинга пост Медведева, напомнил, что в марте в Молдавии был принят закон о переименовании молдавского языка в румынский.
«Мы видим вот этот вот тоже дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии», – сказал Песков. Помимо этого, в Кремле считают, что Молдавия «стремительно дрейфует сторону той самой хорошо нам известной русофобии», что, по мнению Пескова, может быть связано со стремлением к евроинтеграции и не коррелируется с настроениями в обществе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь у себя в Telegram-канале раскритиковала анонсированную 24 апреля гражданскую миссию Евросоюза в Молдавии (EUPM Moldova), которая, по ее мнению, будет фактически осуществлять внешнее управление. Официальная цель миссии – «повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность, а также противодействие попыткам манипулировать информацией». Заявленный срок ее работы – два года.
Но этим поддержка Брюсселя страны-кандидата в объединение не ограничивается: 28 апреля совет по иностранным делам Европейского союза утвердил новый пакет помощи в €40 млн на укрепление Национальной армии Молдавии.
Одновременно Кишинев продолжает разрывать связи с Содружеством независимых государств (СНГ). Госсекретарь правительства Молдавии Артур Мижа заявил 28 апреля, что его страна планирует в ближайшее время расторгнуть множество соглашений с этой организацией. В этот же день парламент Молдавии одобрил в первом чтении постановление о выходе из договоров о функционировании телерадиокомпании «Мир», сообщает ТАСС.
До этого, 17 апреля власти Молдавии продемонстрировали на практике, что не боятся идти на открытый конфликт с официальными представителями из России, не позволив выйти из самолета в Кишиневе главе Татарстана Рустаму Минниханову, который летел в Гагаузскую автономию. Как потом заявил Речан, визит российской делегации был нежелательным и, по мнению Кишинева, мог оказать влияние на результаты выборов главы региона, которые пройдут 30 апреля. Более того, МИД Молдавии принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.
Президент Молдавии Майя Санду – гражданка не только Молдавии, но и Румынии, как и многие ее депутаты парламента, в том числе от оппозиции, напоминает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Глобальная задача Санду – оторвать Молдавии от России, уверен он, при этом эксперт не считает президента Молдавии убежденной сторонницей объединения с Румынией. «Скорее, Санду – убежденная атлантистка, сторонница сближения с ЕС и НАТО любой ценой», – говорит Трухачев.
Резкие действия Кишинева могли не обойтись без влияния со стороны Румынии, допускает эксперт, где многие политики открыто выступают за объединение с Молдавией (но не президент страны и этнический немец Клаус Йоханнис). Российские политики в этой ситуации ведут себя «в соответствии с законом жанра», считает Трухачев.
Нынешнее обострение в отношениях с Москвой политолог Андрей Суздальцев связывает с «попыткой властей Молдавии выстроить себе образ жертвы российской дестабилизации». По его мнению, Молдавия может знать больше остальных о планах вероятного украинского контрнаступления, и потому там лелеют надежду воспользоваться этим моментом в своих целях. Не исключено, что в список надежд Кишинева может входить и попытка разрешить в свою пользу замороженный конфликт в Приднестровье, допускает Суздальцев.