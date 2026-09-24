В конце августа посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что Запад вооружает Молдавию для противостояния с Россией к 2030 г. Он отметил, что Запад использует своих сателлитов в военных конфликтах, и напомнил о ситуации на Украине, которую, по его словам, евроатлантические элиты долгие годы готовили к роли «расходного материала».