Премьер Молдавии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Молдавия не планирует вступать в НАТО и намерена сохранять нейтральный статус. Об этом заявил премьер-министр страны Василе Тофан, передает Bloomberg.
При этом Молдавия продолжает курс на вступление в Евросоюз. По словам премьера, Кишинев рассчитывает присоединиться к ЕС к 2030 г., однако достижение этой цели будет в том числе зависеть от «результатов выборов в ключевых европейских демократиях».
В конце августа посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что Запад вооружает Молдавию для противостояния с Россией к 2030 г. Он отметил, что Запад использует своих сателлитов в военных конфликтах, и напомнил о ситуации на Украине, которую, по его словам, евроатлантические элиты долгие годы готовили к роли «расходного материала».