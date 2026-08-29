Озеров: Запад готовит Молдавию к конфликту с Россией по украинскому сценарию

Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 г. Страна станет третьим государством, покинувшим СНГ, после Грузии и Украины. В парламенте республики поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз. Также Кишинев рассчитывает сэкономить около $176 000 за счет прекращения ежегодных взносов в бюджет организации. Молдавия приступила к поэтапному выходу из структур СНГ в марте 2022 г., после того как Кишинев подал заявку на вступление в ЕС. С тех пор молдавские власти игнорировали все заседания в организации. Молдавия совершает последовательные шаги в сторону полной дезинтеграции отношений с Россией, ключевым участником СНГ, заметила доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте Наталья Харитонова.