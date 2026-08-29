Озеров: Запад готовит Молдавию к конфликту с Россией по украинскому сценарию
Запад вооружает Молдавию для противостояния с Россией к 2030 г. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров. Он отметил, что Запад использовал своих сателлитов в военных конфликтах, и напомнил о ситуации на Украине, которую, по его словам, евроатлантические элиты долгие годы готовили к роли «расходного материала».
Озеров также указал, что речь идет не только о поставках вооружений, укреплении инфраструктуры и работе натовских инструкторов. Он обратил внимание на то, что при участии западных НПО на Украине систематически разжигались русофобские настроения, переписывалась история и формировался культ нацистских преступников. Это привело к расстрелам мирных жителей Донбасса и гибели людей в одесском Доме профсоюзов.
По его словам, в Молдавии прослеживается схожая модель, однако с той разницей, что местное население в основном сохраняет иммунитет к подобным идеям. Он констатировал рост военного бюджета и активизацию сотрудничества с евроатлантическими структурами. Озеров выразил обеспокоенность планами западных спонсоров использовать территорию Молдавии для нужд ВСУ – в частности, для производства компонентов беспилотников, систем РЭБ и подготовки операторов БПЛА.
Озеров добавил, что эти тенденции тщательно анализируются и особое внимание уделяется соблюдению прав русскоязычных граждан. При этом он подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации и не заинтересована в том, чтобы Молдавия повторила судьбу соседнего государства.
Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 г. Страна станет третьим государством, покинувшим СНГ, после Грузии и Украины. В парламенте республики поясняли, что выход из СНГ связан с курсом на интеграцию в Евросоюз. Также Кишинев рассчитывает сэкономить около $176 000 за счет прекращения ежегодных взносов в бюджет организации. Молдавия приступила к поэтапному выходу из структур СНГ в марте 2022 г., после того как Кишинев подал заявку на вступление в ЕС. С тех пор молдавские власти игнорировали все заседания в организации. Молдавия совершает последовательные шаги в сторону полной дезинтеграции отношений с Россией, ключевым участником СНГ, заметила доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте Наталья Харитонова.