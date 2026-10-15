«Диалог Регионы» займется обработкой обращений участников спецоперации

В 2025 г. ЦУР зафиксировали 100 000 сообщений от участников СВО и их близких. За первые девять месяцев 2026 г. было обработано уже 101 135 таких обращений. Ожидается, что военно-социальные вопросы станут одной из наиболее востребованных тем обращений граждан.