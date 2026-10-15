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«Диалог Регионы» займется обработкой обращений участников спецоперации

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

АНО «Диалог Регионы», курирующая сеть Центров управления регионами (ЦУР), начнет работу с обращениями военнослужащих, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Основными партнерами организации станут Военно-социальный центр Минобороны России и государственный фонд «Защитники Отечества». ЦУР будут выявлять обращения участников спецоперации и их родственников в интернете и направлять их в профильные ведомства. Для этой работы центры усилят дополнительными специалистами.

«Запросы участников СВО и их семей требуют особого внимания. Они должны оперативно выявляться из всего массива обращений в интернете и обрабатываться профильными ведомствами», – заявил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. По его словам, организовать эту работу удалось благодаря поддержке министра обороны Андрея Белоусова. При обработке обращений будут соблюдаться требования Минобороны к защите информации.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что взаимодействие с ЦУР позволяет оперативно получать обратную связь от ветеранов спецоперации и их семей и учитывать их запросы при совершенствовании мер поддержки.

В 2025 г. ЦУР зафиксировали 100 000 сообщений от участников СВО и их близких. За первые девять месяцев 2026 г. было обработано уже 101 135 таких обращений. Ожидается, что военно-социальные вопросы станут одной из наиболее востребованных тем обращений граждан.

4 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила в интервью «Ведомостям», что сейчас система поддержки военнослужащих значительно изменилась по сравнению с периодом после распада СССР.

Она подчеркнула, что сегодня государство уделяет значительно больше внимания военнослужащим и их семьям, а также развивает программы реабилитации и адаптации. Глава ЦИК отдельно отметила появление фонда «Защитники Отечества» и программы «Время героев», направленных на поддержку бойцов и их вовлечение в общественную и управленческую деятельность.

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