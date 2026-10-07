ЕС согласовал очередной пакет антироссийских санкций

ЕС согласовал очередной пакет антироссийских санкцийВ 22-м пакете расширен список подсанкционных лиц
Европейский союз (ЕС) принял очередной, уже 22-й пакет санкций против России. Его 7 октября одобрили послы стран ЕС. В скором времени пакет также должен быть одобрен Советом ЕС и вступить в силу. На этот раз в пакете оказалось более 1500 предприятий и физических лиц, в основном связанных с оборонной отраслью России, а также с производством товаров двойного назначения. Перечисленным лицам запретят въезд в ЕС, а все их активы на территории блока будут заморожены.
Как заявил источник ТАСС в Брюсселе, принципиально новые торгово-экономические запреты в 22-й пакет не вошли, но он станет самым крупным в плане одномоментного внесения в него российских физических и юридических лиц. На данный момент в санкционный список ЕС входит около 3000 физических и юридических лиц.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предлагала ввести против России более жесткие меры. Например, предлагалось запретить российским участникам специальной военной операции (СВО) въезд в шенгенскую зону, а также выдачу им виз. Против этой инициативы выступили Франция и Италия, пишет портал Euronews. Свой отказ они мотивировали тем, что подобные меры должны применяться в рамках визовой политики, а не санкций и что введение запрета на въезд участникам СВО создаст «практические проблемы» странам, на визы которых активно подают заявления россияне.
Помимо участников СВО Каллас желала ввести ограничения против участников недавних выборов. 6 октября она сообщила, что под санкции могут попасть участники прошедших в сентябре выборов в Государственную думу России. Как написала Каллас на своей странице в Х (бывший Twitter), ЕС введет санкции против «вовлеченных в организацию выборов» и кандидатов в Госдуму с новых территорий России.
Ранее руководство ЕС заявляло, что 21-й пакет санкций может стать последним именно в формате пакетных ограничений, вместо этого Брюссель сконцентрируется на персональных санкциях. Произошло это из-за демарша некоторых стран ЕС, которые отказались одобрять наиболее невыгодные им ограничения вроде запрета на перевозки российского СПГ в третьи страны и импорта рыбы.
Новый санкционный пакет не предполагает отраслевых ограничений, все ограничивается широким, но все же персональным набором санкций, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Это вполне показательно, так как более глубокие санкционные меры уже не рассматриваются Брюсселем как целесообразные – их эффект попросту будет действовать и на сам ЕС. Кроме того, сам факт того, что вводится уже 22-й пакет ограничений, подтверждает их исчерпанность. Что же касается ограничений против российских парламентариев, то многие депутаты Госдумы и так находятся под санкциями, но с символической точки зрения заявления Каллас – это шаг в направлении дальнейшей эскалации, так как под ограничения может попасть важнейший институт российской законодательной власти. По словам эксперта, адекватных оснований для такого шага у ЕС нет, но России уже не привыкать к подобным выпадам Брюсселя, а конкретно для работы Госдумы ограничения не будут иметь значения.
22-й пакет антироссийских санкций демонстрирует переход от секторальных ограничений к точечным, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Кроме того, он показывает, что возможности экономических санкций в ЕС исчерпаны. Основной упор действительно делается на ограничения против российского ВПК, которым европейские власти пугают своего избирателя, а введение санкций в военно-технической сфере означает признание достижений России в этой отрасли, говорит эксперт. Ограничения против депутатов Госдумы, в том числе с новых российских территорий, по мнению Камкина, ожидаемы: ЕС занимает крайне негативную позицию в отношении всех госслужащих на этих территориях. Но говорить о том, что санкции могут как-то помешать работе Госдумы, было бы неверно, резюмировал Камкин.