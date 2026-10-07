ЕС согласовал очередной пакет антироссийских санкций

Новый санкционный пакет не предполагает отраслевых ограничений, все ограничивается широким, но все же персональным набором санкций, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Это вполне показательно, так как более глубокие санкционные меры уже не рассматриваются Брюсселем как целесообразные – их эффект попросту будет действовать и на сам ЕС. Кроме того, сам факт того, что вводится уже 22-й пакет ограничений, подтверждает их исчерпанность. Что же касается ограничений против российских парламентариев, то многие депутаты Госдумы и так находятся под санкциями, но с символической точки зрения заявления Каллас – это шаг в направлении дальнейшей эскалации, так как под ограничения может попасть важнейший институт российской законодательной власти. По словам эксперта, адекватных оснований для такого шага у ЕС нет, но России уже не привыкать к подобным выпадам Брюсселя, а конкретно для работы Госдумы ограничения не будут иметь значения.