В Европе начали подготовку нового 23-го пакета санкций против России

Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. Большинство ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским ВПК. Также под санкции попали 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.