В Европе начали подготовку нового 23-го пакета санкций против России
Еврокомиссия (ЕК) занялась подготовкой 23-го пакета антироссийских санкций, его могут представить до конца 2026 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Комиссия также готовит 23-й пакет секторальных санкций, который, как ожидает Киев, будет разослан правительствам стран ЕС к концу года», – следует из материала.
Согласно материалу, союзники Украины намерены усилить давление на Москву.
Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. Большинство ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским ВПК. Также под санкции попали 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине.