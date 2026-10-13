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В Европе начали подготовку нового 23-го пакета санкций против России

Антон Потоков
ЕР
ЕР

Еврокомиссия (ЕК) занялась подготовкой 23-го пакета антироссийских санкций, его могут представить до конца 2026 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Комиссия также готовит 23-й пакет секторальных санкций, который, как ожидает Киев, будет разослан правительствам стран ЕС к концу года», – следует из материала.

Согласно материалу, союзники Украины намерены усилить давление на Москву.

Что вошло в 22-й пакет санкций Евросоюза против России

Политика / Международные отношения

Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. Большинство ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским ВПК. Также под санкции попали 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это крупнейшим расширением санкционного списка с начала конфликта на Украине.

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