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Главная / Общество /

Из-за Эль-Ниньо зима будет теплой и влажной

Ася Султанова

Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния тихоокеанского течения Эль-Ниньо, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Радио Москвы». Зимой температура на 3-4 градуса будет превышать климатическую норму.

Во второй половине зимы Русская равнина столкнется с переизбытком осадков где-то в 30–40%, причем в феврале эта аномалия в южных регионах может оказаться в 2–3 раза больше. Осадки часто будут выпадать в виде мокрого снега и ледяных дождей. Ожидаются туманы, слякоть, гололед. Сильные морозы не прогнозируются. По словам Тишковца, зима сократится на 2–3 недели. Весна будет неустойчивой, с арктическими вторжениями. Лето-2027 может быть прохладным и дождливым из-за Эль-Ниньо.

В Центральной России в середине следующей недели ожидается классическое бабье лето с температурой около +20 градусов.

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