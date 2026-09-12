Из-за Эль-Ниньо зима будет теплой и влажной

Во второй половине зимы Русская равнина столкнется с переизбытком осадков где-то в 30–40%, причем в феврале эта аномалия в южных регионах может оказаться в 2–3 раза больше. Осадки часто будут выпадать в виде мокрого снега и ледяных дождей. Ожидаются туманы, слякоть, гололед. Сильные морозы не прогнозируются. По словам Тишковца, зима сократится на 2–3 недели. Весна будет неустойчивой, с арктическими вторжениями. Лето-2027 может быть прохладным и дождливым из-за Эль-Ниньо.