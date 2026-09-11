Бабье лето вернется в Центральную Россию в середине следующей недели
В Центральной России в середине следующей недели ожидается классическое бабье лето с температурой около +20 градусов. Погоду принесет обширный антициклон, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью ИС «Вести».
По словам метеоролога, предстоящие выходные принесут улучшение погоды, однако идеальными их назвать нельзя. Солнце будет периодически появляться из-за облаков, а температура составит около +10 градусов ночью и +16... +19 градусов днем. Начало следующей недели, как ожидается, сохранит похожий характер погоды. Ситуация изменится примерно со вторника или среды.
Тишковец также сообщил, что 11 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный 4–9 м/с с порывами до 13 м/с. Максимальная температура не превысит +15…+18 , давление вырастет до 747 мм рт. ст. В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью +9…+12 градусов, днем +16…+19 градусов. В ночь на воскресенье небо прояснится, похолодает до +6…+9 градусов, в низинах возможен туман с видимостью менее 1 км. Днем без существенных осадков, +16…+19 градусов.
В начале следующей недели атмосфера станет неустойчивой, местами возможен незначительный дождь, особенно во вторник. Ночью от +7 до +12 градусов, днем – +15…+20 градусов.