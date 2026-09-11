Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 557-1,52%CNY Бирж.12,530%IMOEX2 292,2-0,72%RTSI856,06-0,72%RGBI113,82-0,17%RGBITR775,34-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бабье лето вернется в Центральную Россию в середине следующей недели

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Центральной России в середине следующей недели ожидается классическое бабье лето с температурой около +20 градусов. Погоду принесет обширный антициклон, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в интервью ИС «Вести».

По словам метеоролога, предстоящие выходные принесут улучшение погоды, однако идеальными их назвать нельзя. Солнце будет периодически появляться из-за облаков, а температура составит около +10 градусов ночью и +16... +19 градусов днем. Начало следующей недели, как ожидается, сохранит похожий характер погоды. Ситуация изменится примерно со вторника или среды.

Тишковец также сообщил, что 11 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный 4–9 м/с с порывами до 13 м/с. Максимальная температура не превысит +15…+18 , давление вырастет до 747 мм рт. ст. В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью +9…+12 градусов, днем +16…+19 градусов. В ночь на воскресенье небо прояснится, похолодает до +6…+9 градусов, в низинах возможен туман с видимостью менее 1 км. Днем без существенных осадков, +16…+19 градусов.

В начале следующей недели атмосфера станет неустойчивой, местами возможен незначительный дождь, особенно во вторник. Ночью от +7 до +12 градусов, днем – +15…+20 градусов. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь