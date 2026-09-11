Бабье лето вернется в Центральную Россию в середине следующей недели

Тишковец также сообщил, что 11 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный 4–9 м/с с порывами до 13 м/с. Максимальная температура не превысит +15…+18 , давление вырастет до 747 мм рт. ст. В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью +9…+12 градусов, днем +16…+19 градусов. В ночь на воскресенье небо прояснится, похолодает до +6…+9 градусов, в низинах возможен туман с видимостью менее 1 км. Днем без существенных осадков, +16…+19 градусов.