Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России 18 июля

15 июля на заседании Совета Евросоюза (ЕС) участники встречи не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против России. Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила внедрить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. Новый пакет рестрикций в том числе будет включать это ограничение, в рамках которого предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.