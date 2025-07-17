Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России 18 июля
Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает словацкая газета SME.
«На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», – подчеркнул Фицо.
15 июля на заседании Совета Евросоюза (ЕС) участники встречи не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против России. Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила внедрить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. Новый пакет рестрикций в том числе будет включать это ограничение, в рамках которого предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.