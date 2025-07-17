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Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России 18 июля

Ведомости

Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций 18 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает словацкая газета SME.

«На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам», – подчеркнул Фицо.

15 июля на заседании Совета Евросоюза (ЕС) участники встречи не смогли договориться о принятии 18-го пакета санкций против России. Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила внедрить «гибкий» потолок цен на российскую нефть. Новый пакет рестрикций в том числе будет включать это ограничение, в рамках которого предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

14 июля Reuters писало, что Словакия согласилась на новые ограничения, но добивается от Еврокомиссии (ЕК) гарантий, что опасения страны по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены. Позднее Фицо объявил о получении от ЕК проекта гарантий по вопросу энергоресурсов.

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