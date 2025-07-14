Reuters: ЕС близок к согласованию 18-го пакета санкций против России

В случае согласования официально ограничительные меры будут приняты 15 июля на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Уточняется, что Словакия согласилась на новые санкции, но добивается от Еврокомисии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены.