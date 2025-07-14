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Reuters: ЕС близок к согласованию 18-го пакета санкций против России

Ведомости

Представители стран - членов Евросоюза (ЕС) рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В случае согласования официально ограничительные меры будут приняты 15 июля на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Уточняется, что Словакия согласилась на новые санкции, но добивается от Еврокомисии гарантий в том, что ее опасения по поводу планов поэтапного отказа от поставок российского газа будут учтены.

По данным агентства, новый пакет санкций будет включать внедрение динамического механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно нему, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель.

10 июля Еврокомиссия выступила с инициативой внедрения «гибкого» механизма ограничения цен на российскую нефть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для минимизации последствия возможного решения ЕС об установке «плавающего потолка» цен на российскую нефть Москва будет использовать прошлый опыт преодоления санкций.

12 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна намерена договориться с европейскими партнерами по гарантиям о поставках российских энергоресурсов до 15 июля. Они являются условием, при котором Словакия готова будет голосовать за введение новых санкций против России, уточнил он.

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