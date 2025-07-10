Еврокомиссия предложила «гибкий» потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия выступила с инициативой внедрения «гибкого» механизма ограничения цен на российскую нефть. Согласно предложению, предельная стоимость будет автоматически устанавливаться на уровне $15 ниже актуальной рыночной цены за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
Инициатива направлена на достижение компромисса по 18-му пакету антироссийских санкций, обсуждение которого продолжается в Евросоюзе (ЕС). Новый подход должен заменить фиксированный потолок и, как рассчитывают в Брюсселе, упростить согласование мер между странами-участниками союза.
Как именно будет контролироваться соблюдение этого механизма, источник не уточнил.
23 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. По его словам, причина состоит в том, что рестрикции обяжут государства отказаться от использования российского природного газа и нефти, что невыгодно в том числе для Братиславы и Будапешта.
1 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что страна заблокирует 18-й пакет, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа. «Реального решения» этой проблемы он просил и ранее.