Фицо пообещал блокировать новые санкции против РФ при отсутствии гарантий

Словакия уже заявляла о своем желании заблокировать новые антироссийские санкции. По словам Фицо, стране необходимо обеспечить «реальное решение» ситуации с энергоносителями, чтобы население не платило за коммунальные услуги в несколько раз большую сумму при отказе от российских дешевых ресурсов.