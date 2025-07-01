Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Фицо пообещал блокировать новые санкции против РФ при отсутствии гарантий

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом. На встрече он заявил, что страна заблокирует 18-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС), направленных против России, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа.

О содержании разговора Фицо написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). «Испанский премьер с пониманием воспринимает опасения Словакии», – сообщил он.

Словакия уже заявляла о своем желании заблокировать новые антироссийские санкции. По словам Фицо, стране необходимо обеспечить «реальное решение» ситуации с энергоносителями, чтобы население не платило за коммунальные услуги в несколько раз большую сумму при отказе от российских дешевых ресурсов.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ни Будапешт, ни Братислава не поддержали введение 18-го пакета санкций, так как это невыгодно для европейских стран, в том числе Словакии и Венгрии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных