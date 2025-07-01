Фицо пообещал блокировать новые санкции против РФ при отсутствии гарантий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом. На встрече он заявил, что страна заблокирует 18-й пакет рестрикций Евросоюза (ЕС), направленных против России, если Словакии не предоставят гарантии минимизации последствий остановки импорта в республику российского газа.
О содержании разговора Фицо написал на своей странице в Facebook
Словакия уже заявляла о своем желании заблокировать новые антироссийские санкции. По словам Фицо, стране необходимо обеспечить «реальное решение» ситуации с энергоносителями, чтобы население не платило за коммунальные услуги в несколько раз большую сумму при отказе от российских дешевых ресурсов.
23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ни Будапешт, ни Братислава не поддержали введение 18-го пакета санкций, так как это невыгодно для европейских стран, в том числе Словакии и Венгрии.