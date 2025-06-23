Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран – членов Европейского союза в Брюсселе.
«Мы сделали это потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть», – сообщил Сийярто (цитата по ТАСС).