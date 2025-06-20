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Орбан назвал мошенничеством план ЕС по отказу от энергоресурсов из России

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал откровенным мошенничеством стремление Евросоюза запретить поставки российских нефти и газа с 2027 г. не в санкционном виде, а в качестве меры в области торговли, заявил премьер в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

По словам Орбана, характер рестрикций носит политический характер, поэтому принятие подобного законопроекта может пройти только на основе консенсуса, как это и происходило со всеми остальными санкциями ЕС против России. Венгрия, Словакия и Чехия, напомнил он, смогли избежать для себя принятия запрета на российские поставки нефти и газа.

«Теперь они хотят это у нас отнять, заявляя, что речь идет не о санкциях, а о мерах в торговле. Это очевидное мошенничество. Это позор с точки зрения верховенства закона», – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что страна будет бороться за блокировку запрета, т. к. он вызовет рост цен на энергоносители для жителей Европы. Как отметил глава венгерского правительства, семьи в государстве начнут платить в 2,5 раза больше за коммунальные услуги при отсутствии возможности импортировать российский газ.

16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что запрет должен носить постоянный характер и продолжить свое действие и после окончания конфликта на Украине. Он предложил странам квалифицировать план ЕС в качестве форс-мажора, чтобы не платить неустойки при разрыве контрактов с РФ, однако никаких компенсаций для государств, принимающих решение об отказе от российских энергоносителей, сам ЕС не предусматривает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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