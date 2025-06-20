Орбан назвал мошенничеством план ЕС по отказу от энергоресурсов из России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал откровенным мошенничеством стремление Евросоюза запретить поставки российских нефти и газа с 2027 г. не в санкционном виде, а в качестве меры в области торговли, заявил премьер в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.
По словам Орбана, характер рестрикций носит политический характер, поэтому принятие подобного законопроекта может пройти только на основе консенсуса, как это и происходило со всеми остальными санкциями ЕС против России. Венгрия, Словакия и Чехия, напомнил он, смогли избежать для себя принятия запрета на российские поставки нефти и газа.
«Теперь они хотят это у нас отнять, заявляя, что речь идет не о санкциях, а о мерах в торговле. Это очевидное мошенничество. Это позор с точки зрения верховенства закона», – подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что страна будет бороться за блокировку запрета, т. к. он вызовет рост цен на энергоносители для жителей Европы. Как отметил глава венгерского правительства, семьи в государстве начнут платить в 2,5 раза больше за коммунальные услуги при отсутствии возможности импортировать российский газ.
16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что запрет должен носить постоянный характер и продолжить свое действие и после окончания конфликта на Украине. Он предложил странам квалифицировать план ЕС в качестве форс-мажора, чтобы не платить неустойки при разрыве контрактов с РФ, однако никаких компенсаций для государств, принимающих решение об отказе от российских энергоносителей, сам ЕС не предусматривает.