Орбан назвал мошенничеством план ЕС по отказу от энергоресурсов из России

16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что запрет должен носить постоянный характер и продолжить свое действие и после окончания конфликта на Украине. Он предложил странам квалифицировать план ЕС в качестве форс-мажора, чтобы не платить неустойки при разрыве контрактов с РФ, однако никаких компенсаций для государств, принимающих решение об отказе от российских энергоносителей, сам ЕС не предусматривает.