ЕК: запрет на импорт газа из РФ должен действовать и после конфликта на Украине
Запрет на поставки российского газа должен продолжить свое действие после завершения конфликта России и Украины, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС.
«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул Йоргенсен.
Он также пояснил на пресс-конференции, что Еврокомиссия не планирует выплачивать компенсации тем странам, которые еще не приняли окончательного решения об отказе от импорта российского газа. Он объяснил это тем, что другие государства, уже сделавшие это, понесли много убытков и им тоже было «очень трудно» остаться без поставок из РФ. Вместо этого он предложил странам разорвать действующие контракты с Россией, назвав план ЕК форс-мажором. В этом случае, по его словам, государствам не придется платить неустойки.
Запрет планируется ввести с 2027 г. Проект документа будет обнародован 17 июня. 16 июня стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали его принятие. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге. Ранее Словакия уже высказывалась о том, что не примет подобные санкции ЕС, если государству не предложат необходимое решение вопроса, связанного с энергоресурсами.