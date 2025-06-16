ЕК: запрет на импорт газа из РФ должен действовать и после конфликта на Украине

Он также пояснил на пресс-конференции, что Еврокомиссия не планирует выплачивать компенсации тем странам, которые еще не приняли окончательного решения об отказе от импорта российского газа. Он объяснил это тем, что другие государства, уже сделавшие это, понесли много убытков и им тоже было «очень трудно» остаться без поставок из РФ. Вместо этого он предложил странам разорвать действующие контракты с Россией, назвав план ЕК форс-мажором. В этом случае, по его словам, государствам не придется платить неустойки.