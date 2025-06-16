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ЕК: запрет на импорт газа из РФ должен действовать и после конфликта на Украине

Ведомости

Запрет на поставки российского газа должен продолжить свое действие после завершения конфликта России и Украины, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС.

«Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул Йоргенсен.

Он также пояснил на пресс-конференции, что Еврокомиссия не планирует выплачивать компенсации тем странам, которые еще не приняли окончательного решения об отказе от импорта российского газа. Он объяснил это тем, что другие государства, уже сделавшие это, понесли много убытков и им тоже было «очень трудно» остаться без поставок из РФ. Вместо этого он предложил странам разорвать действующие контракты с Россией, назвав план ЕК форс-мажором. В этом случае, по его словам, государствам не придется платить неустойки.

Запрет планируется ввести с 2027 г. Проект документа будет обнародован 17 июня. 16 июня стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали его принятие. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге. Ранее Словакия уже высказывалась о том, что не примет подобные санкции ЕС, если государству не предложат необходимое решение вопроса, связанного с энергоресурсами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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