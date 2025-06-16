Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоресурсов из РФ
На заседании министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) Венгрия и Словакия воспрепятствовали утверждению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от поставок российской нефти, газа и ядерного топлива. Об этом заявил прессе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляция велась на телеканале М1.
Сийярто отметил, что высказался против этого решения, и представители словацкой стороны также заявили, что не поддерживают план ЕК.
«Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал венгерский министр прессе в Люксембурге (цитата по ТАСС).
15 июня Сийярто заявлял, что венгерское правительство собирается использовать все средства, чтобы помешать реализации плана председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского по запрету на закупки российских энергоносителей. По мнению венгерского политика, план главы ЕК и Зеленского может разрушить экономику стран Центральной Европы. Сийярто также подчеркивал, что Брюссель или Киев не должно заботить, у кого приобретает энергию Венгрия или другой член ЕС.