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Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоресурсов из РФ

Ведомости

На заседании министров энергетики стран Евросоюза (ЕС) Венгрия и Словакия воспрепятствовали утверждению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от поставок российской нефти, газа и ядерного топлива. Об этом заявил прессе глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляция велась на телеканале М1.

Сийярто отметил, что высказался против этого решения, и представители словацкой стороны также заявили, что не поддерживают план ЕК.

«Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал венгерский министр прессе в Люксембурге (цитата по ТАСС).

15 июня Сийярто заявлял, что венгерское правительство собирается использовать все средства, чтобы помешать реализации плана председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского по запрету на закупки российских энергоносителей. По мнению венгерского политика, план главы ЕК и Зеленского может разрушить экономику стран Центральной Европы. Сийярто также подчеркивал, что Брюссель или Киев не должно заботить, у кого приобретает энергию Венгрия или другой член ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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