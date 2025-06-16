Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоресурсов из РФ

15 июня Сийярто заявлял, что венгерское правительство собирается использовать все средства, чтобы помешать реализации плана председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского по запрету на закупки российских энергоносителей. По мнению венгерского политика, план главы ЕК и Зеленского может разрушить экономику стран Центральной Европы. Сийярто также подчеркивал, что Брюссель или Киев не должно заботить, у кого приобретает энергию Венгрия или другой член ЕС.