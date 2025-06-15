План главы ЕК и Зеленского может разрушить экономику стран Центральной Европы, заявил министр Radio Kossuth. Цены на энергоносители в последние годы сильно выросли из-за «провальной» политики Брюсселя и санкций, отметил Сийярто. По его словам, Зеленский в течение трех лет пытался заставить ЕС запретить закупку природного газа, нефти и ядерного топлива из России, а фон дер Ляйен сейчас поддерживает президента Украины «сильнее, чем когда-либо». При этом предполагается, что за дальнейшую поддержку Киева будет расплачиваться венгерский народ – люди будут платить «в два, три или четыре раза больше» за коммунальные услуги, добавил министр.