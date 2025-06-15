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Венгрия помешает планам ЕК и Зеленского по запрету энергоносителей РФ

Сийярто заявил, что Будапешт будет отстаивать свою позицию вместе со Словакией
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство Венгрии намерено использовать все средства, чтобы помешать реализации плана председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Речь идет о запрете на закупки российских энергоносителей, который энергосовет ЕС обсудит на следующей неделе.

План главы ЕК и Зеленского может разрушить экономику стран Центральной Европы, заявил министр Radio Kossuth. Цены на энергоносители в последние годы сильно выросли из-за «провальной» политики Брюсселя и санкций, отметил Сийярто. По его словам, Зеленский в течение трех лет пытался заставить ЕС запретить закупку природного газа, нефти и ядерного топлива из России, а фон дер Ляйен сейчас поддерживает президента Украины «сильнее, чем когда-либо». При этом предполагается, что за дальнейшую поддержку Киева будет расплачиваться венгерский народ – люди будут платить «в два, три или четыре раза больше» за коммунальные услуги, добавил министр.

«План фон дер Ляйен и Зеленского создает чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы для энергоснабжения не только Венгрии, но и Словакии», – сказал он, добавив, что на встрече 16 июня Будапешт будет действовать совместно со словаками против плана.

Брюссель или Киев не должно заботить, у кого Венгрия или другой член ЕС покупает энергию, подчеркнул Сийярто. По словам политика, обеспечить страну энергией без российских энергоносителей технически невозможно. Он также пояснил, что санкционная мера по своему содержанию замаскирована под меру торговой политики, поскольку санкции требуют единогласного решения, а для принятия мер торговой политики достаточно большинства.

16 июня ожидается «жестокая битва», а в ближайшие недели власти будут использовать все меры для обеспечения энергоснабжения республики и предотвращения роста расходов венгерских семей, добавил министр. 

7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. Глава правительства Словакии Роберт Фицо 8 июня также заявил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Так, например, он откажется от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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