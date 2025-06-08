Орбан: санкции ЕС против России разрушают Венгрию и всю Европу

7 июня Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. Он подчеркнул, что необходимо перейти от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.