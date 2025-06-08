Орбан: санкции ЕС против России разрушают Венгрию и всю Европу
Санкции Евросоюза против России разрушают Венгрию и всю Европу. Ущерб составил уже 20 млрд евро за три года, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI.
Объем финансовых потерь государства он назвал «значительной суммой». По словам Орбана, Евросоюз хочет разрушить суверенитет его участников, но не может справиться с разрешением кризисов. Санкционная политика, по его мнению, «тоже терпит провал».
7 июня Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. Он подчеркнул, что необходимо перейти от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.
Глава правительства Словакии Роберт Фицо 8 июня также заявил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Так, например, он откажется от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.