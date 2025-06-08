Фицо назвал условие отказа от санкций ЕС против России

4 июня издание Politico писало, что Франция и Бельгия отказались одобрить предложенный ЕС запрет на импорт российского газа до 2027 г. и потребовали дополнительных данных о последствиях такого шага для экономики и юриспруденции. Испания и Нидерланды, напротив, поддержали запрет, заявив о готовности к его скорейшему введению.