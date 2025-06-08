Фицо назвал условие отказа от санкций ЕС против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны, сообщило агентство Reuters.
«Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии», – отметил Фицо, комментируя отказ от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.
Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций, предложенную Словацкой национальной партией. Фицо также одобрил принятие документа, который обязывает правительство Словакии не голосовать за новые санкции и торговые ограничения против Москвы, а также продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.
4 июня издание Politico писало, что Франция и Бельгия отказались одобрить предложенный ЕС запрет на импорт российского газа до 2027 г. и потребовали дополнительных данных о последствиях такого шага для экономики и юриспруденции. Испания и Нидерланды, напротив, поддержали запрет, заявив о готовности к его скорейшему введению.