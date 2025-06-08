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Фицо назвал условие отказа от санкций ЕС против России

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны, сообщило агентство Reuters.

«Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии», – отметил Фицо, комментируя отказ от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.

Парламент Словакии 5 июня поддержал резолюцию против антироссийских санкций, предложенную Словацкой национальной партией. Фицо также одобрил принятие документа, который обязывает правительство Словакии не голосовать за новые санкции и торговые ограничения против Москвы, а также продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.

4 июня издание Politico писало, что Франция и Бельгия отказались одобрить предложенный ЕС запрет на импорт российского газа до 2027 г. и потребовали дополнительных данных о последствиях такого шага для экономики и юриспруденции. Испания и Нидерланды, напротив, поддержали запрет, заявив о готовности к его скорейшему введению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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