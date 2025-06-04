Politico: Франция и Бельгия заблокировали план ЕС по запрету российского газа
Франция и Бельгия отказались одобрить предложенный ЕС запрет на импорт российского газа до 2027 г. Как сообщает Politico, страны потребовали дополнительных данных о последствиях такого шага для экономики и юриспруденции.
Как пишет издание, Франция выступает за постепенную замену российского газа катарским. Министр энергетики Марк Ферраччи в разговоре с Politico подчеркнул необходимость «защиты действующих контрактов». Бельгия настаивает на подробном анализе экономических рисков перед принятием решения.
Испания и Нидерланды, напротив, поддержали запрет, заявив о готовности к его скорейшему введению.
Еврокомиссия планирует представить окончательный вариант санкций в июне. Для принятия решения потребуется согласие большинства стран ЕС и Европарламента. Пока против выступает Словакия. Bloomberg также сообщал о возможном введении «нулевой квоты» на российский газ.