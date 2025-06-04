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Politico: Франция и Бельгия заблокировали план ЕС по запрету российского газа

Ведомости

Франция и Бельгия отказались одобрить предложенный ЕС запрет на импорт российского газа до 2027 г. Как сообщает Politico, страны потребовали дополнительных данных о последствиях такого шага для экономики и юриспруденции.

Как пишет издание, Франция выступает за постепенную замену российского газа катарским. Министр энергетики Марк Ферраччи в разговоре с Politico подчеркнул необходимость «защиты действующих контрактов». Бельгия настаивает на подробном анализе экономических рисков перед принятием решения.

Испания и Нидерланды, напротив, поддержали запрет, заявив о готовности к его скорейшему введению.

Еврокомиссия планирует представить окончательный вариант санкций в июне. Для принятия решения потребуется согласие большинства стран ЕС и Европарламента. Пока против выступает Словакия. Bloomberg также сообщал о возможном введении «нулевой квоты» на российский газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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