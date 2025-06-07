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Орбан обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине и призвал к переговорам

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы.

«Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <...> Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», – написал Орбан в социальной сети X.

Политик подчеркнул необходимость перехода от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира, отметив, что именно это может обеспечить безопасность для Европы.

Еще в марте Орбан заявлял, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он утверждал, что ЕС настаивает на продолжении конфликта, обещая Киеву членство в обмен на боевые действия. Тогда же премьер призвал страны Евросоюза к возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что без этого мирное урегулирование невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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