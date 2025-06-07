Орбан обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине и призвал к переговорам

Еще в марте Орбан заявлял, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он утверждал, что ЕС настаивает на продолжении конфликта, обещая Киеву членство в обмен на боевые действия. Тогда же премьер призвал страны Евросоюза к возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что без этого мирное урегулирование невозможно.