Орбан обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине и призвал к переговорам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы.
«Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. <...> Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь», – написал Орбан в социальной сети X.
Политик подчеркнул необходимость перехода от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира, отметив, что именно это может обеспечить безопасность для Европы.
Еще в марте Орбан заявлял, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он утверждал, что ЕС настаивает на продолжении конфликта, обещая Киеву членство в обмен на боевые действия. Тогда же премьер призвал страны Евросоюза к возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что без этого мирное урегулирование невозможно.