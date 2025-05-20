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ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Новые рестрикции включают ограничения против 189 танкеров
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Европейский союз (ЕС) одобрили 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, нацеленный на почти 200 судов», – написала она.

Каллас не уточнила, к каким странам принадлежат танкеры.

Она добавила, что новые санкции против России уже находятся в разработке. Жесткость новых рестрикций напрямую зависит от течения украинского конфликта, написала глава евродипломатии.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщала, что ЕС начнет разработку нового пакета ограничений сразу после ввода 17-го пакета.

14 мая комитет постоянных представителей ЕС утвердил очередной пакет санкций. По данным Bloomberg, новые меры являются «более постепенными» относительно предыдущих раундов. В основном они направлены против флота, физических и юрлиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения».

После переговоров 19 мая с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если не будет подвижек в разрешении украинского конфликта, то США просто отступит. «Это была европейская проблема. И ей следовало остаться европейской проблемой», – сказал он. Президент США считает, что введение новых санкций против России приведет только к усложнению решения конфликта.

После заявления Трампа The Times писало, что новые санкции США против России теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо». Издание обратило внимание на то, что американский лидер фактически предложил вывести США за скобки переговорного процесса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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