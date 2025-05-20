ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

После переговоров 19 мая с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если не будет подвижек в разрешении украинского конфликта, то США просто отступит. «Это была европейская проблема. И ей следовало остаться европейской проблемой», – сказал он. Президент США считает, что введение новых санкций против России приведет только к усложнению решения конфликта.