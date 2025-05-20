Трамп после беседы с Путиным рассказал о «красных линиях» и возможных санкциях

Трамп после беседы с Путиным рассказал о «красных линиях» и возможных санкцияхАмериканский лидер считает, что шансы договориться по Украине остаются
Президент США Дональд Трамп после разговора с лидером России Владимиром Путиным рассказал, почему не вводит новые санкции против Москвы, сообщил о собственных границах терпения и о позиции по дальнейшей военной помощи Украине.
Трамп в беседе с журналистами после разговора с Путиным заявил, что ожидает прогресса в решении конфликта на Украине.
«Думаю, что-то произойдет. Здесь задействованы очень большие эго, поверьте, огромные эго, но, думаю, что-то будет», – заявил он
Трамп добавил, что, если никаких подвижек в разрешении конфликта не будет, он просто отступит и Европе придется продолжать этот процесс самостоятельно.
«Это была европейская проблема. И ей следовало остаться европейской проблемой. Но предыдущее руководство считало, что мы должны вмешаться, и мы вмешались – куда больше, чем Европа, если говорить о деньгах и всем, что мы предоставили, – объяснил он. – Мы дали колоссальные, возможно, рекордные объемы помощи иностранному государству – такого еще никогда не было: и оружие, и деньги. Европа тоже дала немало, но не столько, сколько мы – мы дали почти в три раза больше. И это печально. Все это – просто стыд».
На вопрос просил ли он президента России встретиться с ним по поводу Украины, Трамп сказал: «Конечно. Я говорил с ним об этом».
«Я спросил: "Когда мы положим этому конец? Владимир, мы знакомы давно. Когда закончится это кровопролитие, эта бойня?" А это действительно бойня. И я верю, что он [Путин] хочет ее завершить, – заявил американский лидер. – Я сказал ему: надо начинать действовать».
О военной помощи Украине в будущем
Трамп неопределенно ответил на вопрос о возможной дальнейшей военной помощи Украине: «Посмотрим. Будем думать».
«Я стараюсь мыслить позитивно. Честно говоря, не могу поверить, что это [конфликт] продолжается <…> Очень печально все это», – отметил он.
С момента начала спецоперации Соединенные Штаты предоставили Украине технику и боеприпасы на сумму более $65 млрд. Это составляет почти половину от общего объема военной помощи, оказанной Украине союзниками. Последний пакет оружия на $1,25 млрд был предоставлен еще президентом США Джо Байденом. С момента вступления в должность Трамп пока не утвердил никаких новых поставок военной помощи Киеву.
В ходе общения с прессой Трамп подчеркнул, что американские военные не принимали и не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.
«У нас нет солдат на земле и не будет, но у нас серьезная ставка. Деньги, которые были вложены, – это безумие. Просто безумие. Это не ради нас. Это ради кого-то другого. И таких объемов помощи, включая оружие, еще никогда не было», – сказал он.
О красных линиях
Трамп сообщил, что у него есть собственная «красная линия» относительно усилий по разрешению украинского конфликта, но он не будет о ней рассказывать, так как это может негативно повлиять на переговорный процесс.
«Мы втянулись в конфликт, в который не должны были вмешиваться. И, возможно, все было бы лучше, потому что сейчас – хуже уже некуда. Это настоящий хаос. Ловушка смерти. Так что да, я бы сказал, что у меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить, какая именно, потому что это усложнит и без того трудные переговоры», – пояснил американский лидер.
О санкциях
Трамп считает, что введение санкций против России приведет лишь к усложнению процессу по решению конфликта на Украине.
«Но может наступить момент, когда это все же произойдет», – подчеркнул президент США.
Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп по-прежнему не исключает возможность введения вторичных санкций в отношении России. По ее словам, президент США все больше разочарован обеими сторонами российско-украинского конфликта.
О желании Москвы и Киева остановить конфликт
«Верю, что Путин хочет этого. Поверьте, я ведь всю жизнь занимаюсь сделками. Это одна большая сделка. И если бы я подумал, что он не хочет этого завершить, я бы даже не стал об этом говорить», – подчеркнул американский президент.
На вопрос, что дало ему уверенность в том, что Путин действительно хочет мира, а не просто тянет время, Трамп заявил: «Думаю, он уже устал. Думаю, ему это надоело. Все это длится уже больше трех лет. Когда подумаешь – это ведь действительно очень долго».
В ответе на вопрос, достаточно ли делает Украина для прекращения огня, Трамп уже не выразил такой уверенности.
«Сейчас я не могу точно сказать – да или нет, – ответил американский лидер. – Знаете, Зеленский – сильный человек, крепкий парень, и с ним непросто иметь дело, но, думаю, он хочет остановить это. То, что там происходит, – это очень плохо, действительно очень плохо. <…> Но я смог бы дать более точный ответ через пару недель, может, через четыре. Надеюсь, ответ окажется таким: он действительно хочет все урегулировать».
После телефонного разговора Путина и Трампа помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главы государств обсудили состояние российско-американских отношений и оба высказались за их дальнейшую нормализацию. По словам Ушакова, обсуждался вопрос обмена заключенными. В частности, сейчас прорабатывается очередной обмен – девять на девять человек.
Кроме урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений затрагивались и международные проблемы. Путин приветствовал итоги недавнего турне Трампа по Ближнему Востоку. По словам Ушакова, президент России отметил важность усилий администрации США по стабилизации обстановки в кризисных точках. В частности, запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Ушаков отметил, что Россия готова оказывать свое содействие.