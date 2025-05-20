Трамп после беседы с Путиным рассказал о «красных линиях» и возможных санкциях

«Это была европейская проблема. И ей следовало остаться европейской проблемой. Но предыдущее руководство считало, что мы должны вмешаться, и мы вмешались – куда больше, чем Европа, если говорить о деньгах и всем, что мы предоставили, – объяснил он. – Мы дали колоссальные, возможно, рекордные объемы помощи иностранному государству – такого еще никогда не было: и оружие, и деньги. Европа тоже дала немало, но не столько, сколько мы – мы дали почти в три раза больше. И это печально. Все это – просто стыд».