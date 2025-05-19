Как иностранные СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Как иностранные СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и ТрампаОни отметили позитивный тон Кремля и Белого дома
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели двухчасовые переговоры, основной темой которых стало урегулирование конфликта в Украине. По завершении беседы оба лидера сделали заявления, отметив, что разговор был конструктивным и прошел на высоком уровне.
После телефонного разговора Путин заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование кризиса и предложит Украине совместную работу над меморандумом с принципами и сроками мирного договора. Он допустил временное перемирие и отметил важность компромиссов, а главной задачей назвал устранение причин конфликта.
Трамп по итогам переговоров заявил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня, а Ватикан готов принять их. Он также подчеркнул, что поддерживает развитие торговли между США и Россией и видит большие перспективы для Украины в восстановлении.
Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что главы государств обсудили состояние российско-американских отношений, и оба высказались за их дальнейшую нормализацию. По словам Ушакова, обсуждался вопрос обмена заключенными. В частности, сейчас прорабатывается очередной обмен – девять на девять человек.
«Ведомости» собрали реакции в мировых СМИ на прошедшие переговоры.
«Президент Дональд Трамп выразил оптимизм после двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, заявив о намерении «немедленно» начать переговоры о прекращении огня с Украиной. Однако он дал понять, что США, вероятно, больше не будут стремиться играть посредническую роль в завершении трехлетней войны» <...> «Трамп, охарактеризовавший «тон и дух» беседы как «превосходные», также отметил, что и Россия, и Украина смогут извлечь экономическую выгоду в послевоенный период. Тем не менее его готовность отойти от собственных миротворческих инициатив – несмотря на предвыборные обещания закончить войну «в первый же день» – может свидетельствовать о смещении внешнеполитического акцента в сторону ядерных переговоров с Ираном».
«Ранее Трамп заявлял, что его личное участие будет ключевым для достижения любого соглашения, однако в понедельник он отказался от роли посредника, подчеркнув, что переговоры будут вестись только между двумя странами. Он добавил, что папа Лев XIV «очень заинтересован» в проведении переговоров в Ватикане…<...> Заявление Трампа о том, что США не будут участвовать в переговорах, отражает позицию России, которая выступает против посредничества Вашингтона. Россияне отказались допустить к переговорам в пятницу представителя госдепартамента Майкла Антона».
«Украина, союзники по НАТО и сам Трамп ранее требовали от России немедленного и безусловного прекращения огня. Однако заявление Трампа указывает на то, что Путин убедил его в необходимости переговоров о параметрах такого перемирия».
Путин ранее охарактеризовал разговор с Трампом как «откровенный» и «очень полезный», отметив, что стороны договорились о том, что Россия начнет работу с Украиной над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении. Этот документ должен включать «принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенный срок при достижении соответствующих договоренностей».
«При этом Путин не уточнил, какие именно условия должны быть выполнены для урегулирования или какие сроки возможного перемирия рассматриваются».
«Публикация президента Трампа в социальных сетях после разговора с Путиным дала понять, что США продолжат настаивать на том, чтобы стороны самостоятельно решали конфликт – тот самый, который Трамп когда-то обещал закончить в первый день своего президентства. Говоря о переговорах по прекращению огня, на которые, по его словам, согласился Путин, Трамп отметил, что условия будут «обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, поскольку только они знают детали, неизвестные никому другому».
«Трамп занял примирительную позицию по отношению к Путину. В соцсетях он выразил надежду на «крупномасштабную торговлю между Россией и США, когда эта катастрофическая “резня” закончится».
«При этом Трамп не дал понять, что Путин готов пойти на уступки по ключевым вопросам, которые мешают достижению соглашения – в частности, требование Москвы, чтобы Украина уступила территории на востоке страны, которые сейчас контролирует, но которые Россия считает своими».
«Как и в других регионах мира, в том числе в своей недавней первой международной поездке в качестве президента, Трамп сделал акцент на торговле как способе урегулирования кризиса».
«Тон президента Трампа после разговора с президентом Путиным вновь был примирительным. Вместо того чтобы наказывать Россию «сокрушительными» санкциями, на которые надеялись некоторые, он назвал беседу «превосходной» и заявил, что у России есть «огромная возможность» для ведения бизнеса с США, если война закончится. <...> После этого звонка слабая надежда на санкции со стороны США и на более жесткую позицию Трампа, похоже, стала еще менее вероятной».
«Мы слышим большой акцент на торговле: как только, по выражению Дональда Трампа, «резня» закончится, можно будет заключить масштабные торговые сделки с Россией и Украиной – обе страны смогут извлечь выгоду из торговли. Это интересно, потому что такая позиция перекликается с формирующейся внешнеполитической доктриной Трампа, о которой говорили на прошлой неделе на Ближнем Востоке: торговля, а не хаос. И вот снова звучит идея, что именно торговля, а не бесконечные войны, должна стать основой внешней политики».