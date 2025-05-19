Как иностранные СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

«Президент Дональд Трамп выразил оптимизм после двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, заявив о намерении «немедленно» начать переговоры о прекращении огня с Украиной. Однако он дал понять, что США, вероятно, больше не будут стремиться играть посредническую роль в завершении трехлетней войны» <...> «Трамп, охарактеризовавший «тон и дух» беседы как «превосходные», также отметил, что и Россия, и Украина смогут извлечь экономическую выгоду в послевоенный период. Тем не менее его готовность отойти от собственных миротворческих инициатив – несмотря на предвыборные обещания закончить войну «в первый же день» – может свидетельствовать о смещении внешнеполитического акцента в сторону ядерных переговоров с Ираном».