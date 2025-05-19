Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по теме Украины

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по теме УкраиныПомощник президента рассказал подробности разговора между лидерами России и США
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал подробности разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ушаков напомнил, что это третий разговор между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом. Разговор длился два часа пять минут, сказал он. «Это был откровенный и конструктивный разговор. И любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже одиннадцатого его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа. Беседа <…> прошла в таком взаимоуважительном ключе, что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом», – заявил Ушаков.
Ключевое внимание в разговоре было уделено обсуждению вопросов урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. По словам Ушакова, Путин высказал слова признательности Трампу за уделяемое им лично внимание украинскому урегулированию, «искреннее стремление содействовать прекращению боевых действий и установлению прочного долгосрочного мира». Президент России также в разговоре отметил позитивную роль президента США и представителей американской администрации, которые способствовали тому, что Киев вернулся за стол переговоров. Ушаков отметил, что временные рамки возможного прекращения огня в ходе конфликта на Украине не обсуждались. Хотя Трамп подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении договоренностей.
Также главы государств обсудили состояние российско-американских отношений, и оба высказались за их дальнейшую нормализацию. По словам Ушакова, обсуждался вопрос обмена заключенными. В частности, сейчас прорабатывается очередной обмен – девять на девять человек. «Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп – я могу это сказать – довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, выглядят впечатляюще», – заявил Ушаков. Трамп сказал, что видит Россию как одного из важнейших партнеров для США на торгово-экономическом направлении, отметил помощник президента, добавил Ушаков.
Президент США упоминал, что сейчас в сенате готов законопроект по поводу новых санкций в отношении России, отметил Ушаков: «Но сам он [Трамп] не сторонник санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей».
Кроме урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений затрагивались и международные проблемы. Путин приветствовал итоги недавнего турне Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Президент США 13-16 мая посетил Саудовскую Аравию, Катар и Эмираты. По словам Ушакова, президент России отметил важность усилий администрации США по стабилизации обстановки в кризисных точках. В частности, запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе. Ушаков отметил, что Россия готова оказывать свое содействие.
Главы государств договорились продолжить диалог, а также обсудили возможность личной встречи, сказал Ушаков: «Но для этого нужно создать все необходимые предпосылки, и оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена». В частности, должно быть проработано содержательное наполнение российско-американского саммита, в том числе выходы на договоренности, которые могли бы стать итогом такой встречи на высшем уровне. Дату и место проведения лидеры не обсуждали. Также Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости, сказал Ушаков: «Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу. С удовольствием с тобой переговорим». Ушаков отметил, что разговор был искренний и откровенный, было много отступлений от основных тем, однако все равно возвращались к теме двусторонних отношений и к разным аспектам возможного украинского урегулирования.