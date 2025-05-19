Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по теме Украины

Главы государств договорились продолжить диалог, а также обсудили возможность личной встречи, сказал Ушаков: «Но для этого нужно создать все необходимые предпосылки, и оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена». В частности, должно быть проработано содержательное наполнение российско-американского саммита, в том числе выходы на договоренности, которые могли бы стать итогом такой встречи на высшем уровне. Дату и место проведения лидеры не обсуждали. Также Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости, сказал Ушаков: «Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу. С удовольствием с тобой переговорим». Ушаков отметил, что разговор был искренний и откровенный, было много отступлений от основных тем, однако все равно возвращались к теме двусторонних отношений и к разным аспектам возможного украинского урегулирования.