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Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США

Ведомости

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил первую леди США Меланию Трамп и отметил, что она пользуется большим уважением.

На вопрос американского президента: «А как же я?» – Путин ответил тем, что «Мелания нравится всем больше» (цитата по ТАСС). Как сообщил Трамп, он не был против такой реплики собеседника и отметил, что «все в порядке».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа глав государств носила искренний и откровенный характер. Трамп и Путин называли друг друга по имени и несколько раз отходили от главной темы разговора – урегулирования украинского конфликта.

После разговора с Путиным президент США обсудил с лидерами стран ЕС планы по урегулированию конфликта России и Украины. Европейские страны пригрозили России введением новых санкций. Главы государств, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, согласились тесно координировать переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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