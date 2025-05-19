Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США
Лидер США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил первую леди США Меланию Трамп и отметил, что она пользуется большим уважением.
На вопрос американского президента: «А как же я?» – Путин ответил тем, что «Мелания нравится всем больше» (цитата по ТАСС). Как сообщил Трамп, он не был против такой реплики собеседника и отметил, что «все в порядке».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа глав государств носила искренний и откровенный характер. Трамп и Путин называли друг друга по имени и несколько раз отходили от главной темы разговора – урегулирования украинского конфликта.
После разговора с Путиным президент США обсудил с лидерами стран ЕС планы по урегулированию конфликта России и Украины. Европейские страны пригрозили России введением новых санкций. Главы государств, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, согласились тесно координировать переговорный процесс.