Ушаков: Путин и Трамп обращались друг к другу по имени

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.