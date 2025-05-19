Ушаков: Путин и Трамп обращались друг к другу по имени
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора использовали личные обращения, называя друг друга по имени. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Да, они обращались [друг к другу] Дональд и Владимир», – подтвердил он.
По словам Ушакова, беседа носила откровенный и искренний характер. Лидеры неоднократно отходили от основной повестки, однако в ходе разговора возвращались к ключевым вопросам – в частности, к развитию двусторонних отношений и теме возможного урегулирования конфликта на Украине.
19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась два часа. Президент России назвал встречу «содержательной, откровенной и полезной». Он поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Россия хочет остановить боевые действия, но нужно найти эффективные пути к миру.