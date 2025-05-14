Послы ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций
Комитет постоянных представителей Евросоюза (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.
По данным Bloomberg, предусмотренные в пакете меры являются «более постепенными» относительно предыдущих раундов. В основном они направлены против флота нефтяных танкеров, физических и юрлиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения». Отмечается, что дополнительное давление связано с предстоящими российско-украинскими переговорами в Стамбуле.
13 мая источники Bloomberg заявляли, что лидеры европейских стран готовы подождать возможной встречи президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции, прежде чем обсуждать с Вашингтоном введение новых санкций против Москвы.
Переговоры Москвы и Киева должны состояться в Стамбуле 15 мая. Еще неизвестно, кто войдет в состав делегации России, но Москва надеется на первый с 2022 г. прямой контакт с Украиной.