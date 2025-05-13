Газета
Телеграм
/ Политика

Bloomberg: ЕС не станет обсуждать санкции против РФ до переговоров в Турции

Ведомости

Лидеры европейских стран готовы подождать возможной встречи президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле, прежде чем обсуждать с Вашингтоном введение новых санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, 12 мая официальные лица США и Европы провели переговоры. В ходе консультаций выяснилось, что Вашингтон хочет дать возможность провести российско-украинские переговоры, «прежде чем усиливать давление на Путина». По словам собеседников, если российский лидер откажется от встречи с Зеленским или Кремль не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, то европейские лидеры станут настаивать на введении президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций, как он грозился ранее.

11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Переговоры запланированы на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Кремлем полного прекращения огня с 12 мая. Условие совместно представили Украина, Великобритания, Франция, Польша и Германия 10 мая. Украинский лидер также сказал, что намерен лично приехать в Стамбул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без всяких предварительных условий и на поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса, но не стал комментировать, кто войдет в делегацию на встрече в Стамбуле.

По мнению Трампа, возможные переговоры Украины и России 15 мая могут принести положительные результаты. Американский лидер выразил уверенность в личном участии Путина и Зеленского, не исключив и собственного присутствия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных