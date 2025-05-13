Bloomberg: ЕС не станет обсуждать санкции против РФ до переговоров в Турции
Лидеры европейских стран готовы подождать возможной встречи президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле, прежде чем обсуждать с Вашингтоном введение новых санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, 12 мая официальные лица США и Европы провели переговоры. В ходе консультаций выяснилось, что Вашингтон хочет дать возможность провести российско-украинские переговоры, «прежде чем усиливать давление на Путина». По словам собеседников, если российский лидер откажется от встречи с Зеленским или Кремль не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, то европейские лидеры станут настаивать на введении президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций, как он грозился ранее.
11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Переговоры запланированы на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Кремлем полного прекращения огня с 12 мая. Условие совместно представили Украина, Великобритания, Франция, Польша и Германия 10 мая. Украинский лидер также сказал, что намерен лично приехать в Стамбул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без всяких предварительных условий и на поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса, но не стал комментировать, кто войдет в делегацию на встрече в Стамбуле.
По мнению Трампа, возможные переговоры Украины и России 15 мая могут принести положительные результаты. Американский лидер выразил уверенность в личном участии Путина и Зеленского, не исключив и собственного присутствия.