Bloomberg: ЕС не станет обсуждать санкции против РФ до переговоров в Турции

11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Переговоры запланированы на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Кремлем полного прекращения огня с 12 мая. Условие совместно представили Украина, Великобритания, Франция, Польша и Германия 10 мая. Украинский лидер также сказал, что намерен лично приехать в Стамбул. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без всяких предварительных условий и на поиск «реальной дипломатической развязки» украинского кризиса, но не стал комментировать, кто войдет в делегацию на встрече в Стамбуле.