Трамп: встреча Украины и России в четверг может принести хорошие результаты

Трамп: встреча Украины и России в четверг может принести хорошие результатыОн выразил уверенность в присутствии Путина и Зеленского, а также не исключил свое участие
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча Украины и России в четверг может принести положительные результаты, и выразил уверенность в личном участии лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, не исключив и собственного присутствия.
«Встреча в четверг между Россией и Украиной – очень важная. Я настаивал на том, чтобы она состоялась. Думаю, она может привести к хорошему [результату]», – сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. – Не стоит недооценивать четверг в Турции. Президент Эрдоган будет отличным хозяином».
Трамп также выразил уверенность, что президенты России и Украины будут участвовать в переговорах.
«Я думаю, что встреча в четверг в Турции между Россией и Украиной может принести хорошие результаты, и я считаю, что оба лидера будут там», – сказал он.
Трамп не исключил того, что и сам может присоединиться к переговорам.
«Я подумывал прилететь. Не знаю, где буду в четверг – у меня много встреч, но я действительно думал прилететь. Это возможно. Думаю, многое может произойти, – отметил он. – Я не знаю, где именно буду находиться в тот момент – где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно».
Трамп также сообщил, что у него есть «предчувствие», что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине.
«Мне кажется, что они [Россия] согласятся. Правда. У меня есть такое ощущение. Посмотрим, что будет», – сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли он вводить дополнительные санкции против России, если Москва не согласится на перемирие.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу в Стамбуле назначили на 15 мая. Зеленский заявил, что Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая. Такое условие было совместно представлено Украиной, Великобританией, Францией, Польшей и Германией 10 мая.
Он добавил, что планирует лично приехать в Стамбул.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Россия настроена на возобновление прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, поиск «реальной дипломатической развязки» кризиса, устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.
Трамп в Truth Social заявил, что встречу нужно провести немедленно.