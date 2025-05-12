Трамп: встреча Украины и России в четверг может принести хорошие результаты

«Я подумывал прилететь. Не знаю, где буду в четверг – у меня много встреч, но я действительно думал прилететь. Это возможно. Думаю, многое может произойти, – отметил он. – Я не знаю, где именно буду находиться в тот момент – где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно».