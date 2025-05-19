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The Times: США теперь вряд ли введут новые санкции против России

Ведомости

Новые санкции США против России теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо», пишет The Times после заявления президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.

По мнению британской газеты, Трамп вновь продемонстрировал «мягкий» подход к России после телефонной беседы с Путиным. Вместо ожидаемых жестких мер и анонса «сокрушительных» санкций, о которых ранее говорили его союзники, Трамп похвалил принятое решение и заявил, что у России есть «огромная возможность» наладить экономические отношения с США, если конфликт завершится.

Кроме того, The Times обращает внимание на то, что американский лидер фактически предложил вывести США за скобки переговорного процесса, указав, что посредником может стать папа римский, а сами переговоры должны вестись «между двумя сторонами, как и должно быть».

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп по-прежнему не исключает возможность введения вторичных санкций в отношении России. По ее словам, президент США все больше разочарован обеими сторонами российско-украинского конфликта.

19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликте «слишком много ненависти с обеих сторон». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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