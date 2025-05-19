The Times: США теперь вряд ли введут новые санкции против России
Новые санкции США против России теперь выглядят «менее вероятными, чем когда-либо», пишет The Times после заявления президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
По мнению британской газеты, Трамп вновь продемонстрировал «мягкий» подход к России после телефонной беседы с Путиным. Вместо ожидаемых жестких мер и анонса «сокрушительных» санкций, о которых ранее говорили его союзники, Трамп похвалил принятое решение и заявил, что у России есть «огромная возможность» наладить экономические отношения с США, если конфликт завершится.
Кроме того, The Times обращает внимание на то, что американский лидер фактически предложил вывести США за скобки переговорного процесса, указав, что посредником может стать папа римский, а сами переговоры должны вестись «между двумя сторонами, как и должно быть».
Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп по-прежнему не исключает возможность введения вторичных санкций в отношении России. По ее словам, президент США все больше разочарован обеими сторонами российско-украинского конфликта.
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с января этого года. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее объяснял, что Трамп решил поговорить с Путиным, так как, по мнению властей США, украинский мирный процесс зашел в тупик. Американский лидер пояснял, что без него «сделки не будет», поскольку в российско-украинском конфликте «слишком много ненависти с обеих сторон».