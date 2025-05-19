Трамп все еще рассматривает возможность введения вторичных санкций против России
Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает возможность введения вторичных санкций в отношении России. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами российско-украинского конфликта. Американский президент дал ясно понять, что хочет видеть прекращение огня как можно скорее. Левитт добавила, что Трамп усердно работает над урегулированием конфликта.
«Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор», – отметила она.
16 мая российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского. В тот же день Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине.