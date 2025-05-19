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Трамп все еще рассматривает возможность введения вторичных санкций против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает возможность введения вторичных санкций в отношении России. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп все больше разочарован обеими сторонами российско-украинского конфликта. Американский президент дал ясно понять, что хочет видеть прекращение огня как можно скорее. Левитт добавила, что Трамп усердно работает над урегулированием конфликта.

«Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор», – отметила она.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00 мск. О планах поговорить по телефону с российским лидером объявил президент США 17 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что беседа состоится с учетом результатов российско-украинских переговоров в Стамбуле.

16 мая российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского. В тот же день Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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