Трамп все еще рассматривает возможность введения вторичных санкций против России

16 мая российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и Зеленского. В тот же день Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине.