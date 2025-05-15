Финляндия анонсировала начало разработки 18-го пакета санкций против России

14 мая комитет постоянных представителей ЕС утвердил антироссийские санкции, которые коснулись судов, физических и юридических лиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения». Словакия и Венгрия назвали рестрикции относительно слабыми и выразили готовность поддержать их. Вместе с тем 17-ый пакет санкций еще официально не введен.