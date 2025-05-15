Финляндия анонсировала начало разработки 18-го пакета санкций против России
Евросоюз начнет разработку нового пакета ограничений против России сразу после того, как будет введен 17-й пакет. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает ТАСС.
Валтонен назвала намерение принять 17-ый пакет рестрикций правильным решением и анонсировала начало работы над новыми санкциями, прибыв на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Турции.
14 мая комитет постоянных представителей ЕС утвердил антироссийские санкции, которые коснулись судов, физических и юридических лиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения». Словакия и Венгрия назвали рестрикции относительно слабыми и выразили готовность поддержать их. Вместе с тем 17-ый пакет санкций еще официально не введен.