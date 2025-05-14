Euractiv: Словакия и Венгрия поддержали новые санкции против РФ

Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Пока нет информации относительно состава российской делегации, однако сообщалось, что Москва рассматривает эту встречу как возможность первого прямого контакта с Украиной с 2022 г. США пока неофициально подтверждали отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не называли их имен.