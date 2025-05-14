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/ Политика

Euractiv: Словакия и Венгрия поддержали новые санкции против РФ

Ведомости

Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать новый пакет антироссийских санкций, назвав его «относительно слабым». Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Новый комплекс ограничений, как уточняет издание, включает заморозку активов российских бизнесменов и «высокопоставленных политиков», а также запрет на их въезд в страны Европейского союза. Кроме того, ЕС планирует запретить экспорт химикатов, которые могут использоваться в производстве оружия, и ввести санкции против компаний, которые, по мнению объединения, «участвуют в обходе санкций».

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, меры этого пакета являются «более постепенными» по сравнению с предыдущими раундами. Отмечается, что решение о новых ограничениях связано с предстоящими переговорами между Россией и Украиной в Стамбуле.

Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Пока нет информации относительно состава российской делегации, однако сообщалось, что Москва рассматривает эту встречу как возможность первого прямого контакта с Украиной с 2022 г. США пока неофициально подтверждали отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не называли их имен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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