Euractiv: Словакия и Венгрия поддержали новые санкции против РФ
Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать новый пакет антироссийских санкций, назвав его «относительно слабым». Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Новый комплекс ограничений, как уточняет издание, включает заморозку активов российских бизнесменов и «высокопоставленных политиков», а также запрет на их въезд в страны Европейского союза. Кроме того, ЕС планирует запретить экспорт химикатов, которые могут использоваться в производстве оружия, и ввести санкции против компаний, которые, по мнению объединения, «участвуют в обходе санкций».
14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. По данным Bloomberg, меры этого пакета являются «более постепенными» по сравнению с предыдущими раундами. Отмечается, что решение о новых ограничениях связано с предстоящими переговорами между Россией и Украиной в Стамбуле.
Переговоры между Москвой и Киевом запланированы на 15 мая в Стамбуле. Пока нет информации относительно состава российской делегации, однако сообщалось, что Москва рассматривает эту встречу как возможность первого прямого контакта с Украиной с 2022 г. США пока неофициально подтверждали отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не называли их имен.