Словакия может не поддержать новые санкции ЕС против России из-за энергоресурсов
Словакия не примет 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если у Еврокомиссии не будет реального решения ситуации с энергоносителями, заявил премьер-министр государства Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook
Cитуацию, «в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», он охарактеризовал как кризисную.
8 июня Фицо говорил, что условием для отказа Словакии от санкций будет ущерб ее национальным интересам. «Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии», – отметил премьер-министр, комментируя отказ от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.
10 июня стало известно, что 18-й пакет санкций ЕС против России может включать запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Также в нем предложено снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.