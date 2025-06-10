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Словакия может не поддержать новые санкции ЕС против России из-за энергоресурсов

Ведомости

Словакия не примет 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, если у Еврокомиссии не будет реального решения ситуации с энергоносителями, заявил премьер-министр государства Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Cитуацию, «в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», он охарактеризовал как кризисную.

8 июня Фицо говорил, что условием для отказа Словакии от санкций будет ущерб ее национальным интересам. «Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии», – отметил премьер-министр, комментируя отказ от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.

10 июня стало известно, что 18-й пакет санкций ЕС против России может включать запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Также в нем предложено снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка, включить в санкционный список 70 танкеров и запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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