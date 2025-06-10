Словакия может не поддержать новые санкции ЕС против России из-за энергоресурсов

8 июня Фицо говорил, что условием для отказа Словакии от санкций будет ущерб ее национальным интересам. «Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском союзе, но не за счет Словакии», – отметил премьер-министр, комментируя отказ от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.