ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть

Глава пресс-службы ЕК Паула Пинья говорила о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Она уточнила, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить инвестирование в восстановление газопровода.