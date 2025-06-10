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ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефть

Также 18-й пакет предполагает отключение большего числа банков от SWIFT и запрет на «Северные потоки»
Ведомости

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает The Guardian.

Кроме того, ЕК предложила:

  • Снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. 

  • Отключить от SWIFT 22 российских банка.

  • Включить в санкционный список 70 танкеров «теневого флота» РФ.

  • Запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.

Для принятия этих санкций представители стран – участниц европейского союза (ЕС) должны единогласно проголосовать за данную инициативу.

В мае агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFТ. По данным агентства, ЕК консультируется со странами – членами ЕС по поводу новых ограничительных мер.

Глава пресс-службы ЕК Паула Пинья говорила о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Она уточнила, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить инвестирование в восстановление газопровода.

20 мая ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Они коснулись судов, физических и юридических лиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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