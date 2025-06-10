ЕК предложила снизить потолок цен на российскую нефтьТакже 18-й пакет предполагает отключение большего числа банков от SWIFT и запрет на «Северные потоки»
В рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает The Guardian.
Кроме того, ЕК предложила:
Снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.
Отключить от SWIFT 22 российских банка.
Включить в санкционный список 70 танкеров «теневого флота» РФ.
Запретить странам Евросоюза закупать нефтепродукты из российского сырья.
Для принятия этих санкций представители стран – участниц европейского союза (ЕС) должны единогласно проголосовать за данную инициативу.
В мае агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFТ. По данным агентства, ЕК консультируется со странами – членами ЕС по поводу новых ограничительных мер.
Глава пресс-службы ЕК Паула Пинья говорила о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Она уточнила, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить инвестирование в восстановление газопровода.
20 мая ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Они коснулись судов, физических и юридических лиц, которые якобы «помогают Москве обходить энергетические ограничения».