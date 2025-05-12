Еврокомиссия пригрозила ввести санкции против «Северного потока – 2»
Еврокомиссия (ЕК) может ввести санкции в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинья.
«Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2», – сказала Пинья на брифинге (цитата по ТАСС).
Пиньо уточнила, что санкции будут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление взорванного «Северного потока – 2». Она отметила, что США будут координировать санкции, если Россия не захочет принять перемирие с Украиной.
10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что против России будет введен новый пакет санкций в случае отказа Москвы заключить 30-дневное перемирие с Украиной. 12 мая глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто.
Тему о перемирии подняла администрация президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на этот срок. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу с оговоркой о том, что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить очень сложно об этом».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.