Еврокомиссия пригрозила ввести санкции против «Северного потока – 2»

Тему о перемирии подняла администрация президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на этот срок. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу с оговоркой о том, что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить очень сложно об этом».