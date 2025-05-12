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Еврокомиссия пригрозила ввести санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) может ввести санкции в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинья.

«Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложившая ввести санкции против консорциума Nord Stream 2», – сказала Пинья на брифинге (цитата по ТАСС).

Пиньо уточнила, что санкции будут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление взорванного «Северного потока – 2». Она отметила, что США будут координировать санкции, если Россия не захочет принять перемирие с Украиной.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что против России будет введен новый пакет санкций в случае отказа Москвы заключить 30-дневное перемирие с Украиной. 12 мая глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто.

Тему о перемирии подняла администрация президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что прекращение огня необходимо вводить на этот срок. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу с оговоркой о том, что вокруг нее «существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить очень сложно об этом».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела лишь одна из ниток «Северного потока – 2», но для поставок газа она не используется, так как Германия запретила вводить трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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