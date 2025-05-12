ФРГ продолжит поставлять оружие на Украину, если не будет прекращения огня
Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто. Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне.
«Вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи», – сказал Вадефуль (цитата по «РИА Новости»).
11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но при условии, что Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Европейские союзники Украины – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве также поддержали идею прекращения огня. В ином случае, сообщили они, Россию ждут новые санкции.