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ФРГ продолжит поставлять оружие на Украину, если не будет прекращения огня

Ведомости

Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение по прекращению огня не будет достигнуто. Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне.

«Вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи», – сказал Вадефуль (цитата по «РИА Новости»).

11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но при условии, что Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Европейские союзники Украины – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве также поддержали идею прекращения огня. В ином случае, сообщили они, Россию ждут новые санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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