ФРГ продолжит поставлять оружие на Украину, если не будет прекращения огня

11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой провести встречу российских и украинских переговорщиков в Стамбуле 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но при условии, что Москва подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. Европейские союзники Украины – Франция, Германия, Польша и Великобритания – по итогам переговоров в Киеве также поддержали идею прекращения огня. В ином случае, сообщили они, Россию ждут новые санкции.