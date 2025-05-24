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Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения 20 банков от SWIFT

Меры также могут ввести против «Северного потока – 2» в рамках нового пакета санкций
Ведомости

Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT и снижения предельных цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций в отношении России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые ограничения направлены на усиление давления на Москву с целью прекращения боевых действий на Украине.

По данным агентства, Европейская комиссия сейчас консультируется с государствами – членами ЕС по поводу новых санкций, решение о сроках введения потенциальных ограничений еще не принято. Отмечается, что новые санкции должны будут получить поддержку всех членов блока, а сами ограничения могут измениться еще до того, как они будут официально предложены и приняты.

Кроме того, с целью ограничения доходов РФ и ее возможности получения технологий рассматривается также введение новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро. Обсуждается и предложение по снижению предельных цен на нефть «примерно до $45». Сейчас потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $60. Евросоюз также намерен включить в 18-й пакет санкций положение, которое защитит европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, сообщили источники Bloomberg.

В рамках нового пакета рассматривается запрет на восстановление газопровода «Северный поток – 2». Bloomberg ранее на этой неделе писало, что Еврокомиссия 23 мая начнет консультации со странами – членами ЕС по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода. По данным агентства, план уже получил поддержку Германии. 12 мая пресс-служба ЕК предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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