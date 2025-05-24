Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения 20 банков от SWIFT

Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения 20 банков от SWIFTМеры также могут ввести против «Северного потока – 2» в рамках нового пакета санкций
Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT и снижения предельных цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций в отношении России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Новые ограничения направлены на усиление давления на Москву с целью прекращения боевых действий на Украине.
По данным агентства, Европейская комиссия сейчас консультируется с государствами – членами ЕС по поводу новых санкций, решение о сроках введения потенциальных ограничений еще не принято. Отмечается, что новые санкции должны будут получить поддержку всех членов блока, а сами ограничения могут измениться еще до того, как они будут официально предложены и приняты.
Кроме того, с целью ограничения доходов РФ и ее возможности получения технологий рассматривается также введение новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро. Обсуждается и предложение по снижению предельных цен на нефть «примерно до $45». Сейчас потолок цен на российскую нефть установлен на уровне $60. Евросоюз также намерен включить в 18-й пакет санкций положение, которое защитит европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений, сообщили источники Bloomberg.
В рамках нового пакета рассматривается запрет на восстановление газопровода «Северный поток – 2». Bloomberg ранее на этой неделе писало, что Еврокомиссия 23 мая начнет консультации со странами – членами ЕС по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода. По данным агентства, план уже получил поддержку Германии. 12 мая пресс-служба ЕК предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.