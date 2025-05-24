Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения 20 банков от SWIFT

В рамках нового пакета рассматривается запрет на восстановление газопровода «Северный поток – 2». Bloomberg ранее на этой неделе писало, что Еврокомиссия 23 мая начнет консультации со странами – членами ЕС по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода. По данным агентства, план уже получил поддержку Германии. 12 мая пресс-служба ЕК предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.