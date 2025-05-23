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Bloomberg: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против «Северного потока – 2»

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Еврокомиссия начнет консультации со странами – членами ЕС по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода «Северный поток – 2» уже сегодня, 23 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.

По данным издания, Евросоюз стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи российских и американских бизнесменов.

«Это политический шаг, направленный на закрепление плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа к 2027 г.», – прокомментировала будущие санкции энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

23 мая газета Financial Times сообщала о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает позицию о введении санкций на «Северные потоки» и старается предотвратить любые дебаты об этом в Евросоюзе. По данным источников издания, «европеизация» этого вопроса поможет ему не находиться под давлением России и США в одиночку. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась с канцлером, прежде чем упомянуть строительство газопроводов в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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