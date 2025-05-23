Bloomberg: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против «Северного потока – 2»
Еврокомиссия начнет консультации со странами – членами ЕС по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода «Северный поток – 2» уже сегодня, 23 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с вопросом.
По данным издания, Евросоюз стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи российских и американских бизнесменов.
«Это политический шаг, направленный на закрепление плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского газа к 2027 г.», – прокомментировала будущие санкции энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.
23 мая газета Financial Times сообщала о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает позицию о введении санкций на «Северные потоки» и старается предотвратить любые дебаты об этом в Евросоюзе. По данным источников издания, «европеизация» этого вопроса поможет ему не находиться под давлением России и США в одиночку. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась с канцлером, прежде чем упомянуть строительство газопроводов в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.