Bloomberg: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против «Северного потока – 2»

23 мая газета Financial Times сообщала о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает позицию о введении санкций на «Северные потоки» и старается предотвратить любые дебаты об этом в Евросоюзе. По данным источников издания, «европеизация» этого вопроса поможет ему не находиться под давлением России и США в одиночку. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась с канцлером, прежде чем упомянуть строительство газопроводов в рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.