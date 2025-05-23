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FT: Мерц поддерживает запрет ЕС на восстановление «Северных потоков»

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника, ознакомленных с вопросом.

По данным издания, информация о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило Мерца начать обсуждение того, как этого не допустить. Включение «Северных потоков» в санкционный список ЕС «потенциально снимает для него политическую проблему», передает газета слова источников, комментирующего нежелание канцлера ФРГ противостоять возможному давлению России и США в одиночку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников газеты, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг. Канцлер пытается «подавить» любые дебаты, связанные с этим вопросом.

Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Она отметила, что новый пакет рестрикций будет включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

12 мая пресс-служба ЕК уже предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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