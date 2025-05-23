FT: Мерц поддерживает запрет ЕС на восстановление «Северных потоков»

12 мая пресс-служба ЕК уже предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.