FT: Мерц поддерживает запрет ЕС на восстановление «Северных потоков»
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника, ознакомленных с вопросом.
По данным издания, информация о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило Мерца начать обсуждение того, как этого не допустить. Включение «Северных потоков» в санкционный список ЕС «потенциально снимает для него политическую проблему», передает газета слова источников, комментирующего нежелание канцлера ФРГ противостоять возможному давлению России и США в одиночку.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников газеты, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг. Канцлер пытается «подавить» любые дебаты, связанные с этим вопросом.
Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Она отметила, что новый пакет рестрикций будет включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
12 мая пресс-служба ЕК уже предупреждала о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Тогда уточнялось, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить возможность инвестирования в восстановление газопровода.