Евросоюз может понизить «потолок» цен на российскую нефть
Европейский союз может понизить «потолок» цен на российскую нефть, а также усилить санкции против финансового сектора страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. Ее слова передает ТАСС.
Она рассказал, что сейчас ЕС разрабатывает санкции «для оказания давления на Россию». Помимо перечисленного, они будут включать в себя ограничения против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ. 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.
Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций 14 мая. Bloomberg сообщал, что меры этого пакета «более постепенны» относительно предыдущих раундов. Новые ограничения связаны с предстоящими переговорами в Стамбуле.