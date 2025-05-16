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Европа рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ

Ведомости

Полноценное торговое эмбарго в отношении России – одна из тем для обсуждения на шестом саммите Европейского политического сообщества в Албании. Об этом пишет Politico.

По словам двух неназванных дипломатов, потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт вплоть до полного торгового эмбарго.

14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.

Источники Politico сообщили о скептическом отношении «некоторых на континенте» к тому, что Грэм сможет заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе санкций против России. По словам двух дипломатов, сторонники Украины могут продвигать свой собственный масштабный пакет санкций без американского участия.

Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций 14 мая. Bloomberg сообщал, что меры этого пакета «более постепенны» относительно предыдущих раундов. Новые ограничения связаны с предстоящими переговорами в Стамбуле.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 15 мая заявила, что Евросоюз начнет разработку нового пакета ограничений против России сразу после введения 17-го пакета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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