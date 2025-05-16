Европа рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ
Полноценное торговое эмбарго в отношении России – одна из тем для обсуждения на шестом саммите Европейского политического сообщества в Албании. Об этом пишет Politico.
По словам двух неназванных дипломатов, потенциальные меры против Москвы могут включать тарифы на российский экспорт вплоть до полного торгового эмбарго.
14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.
Источники Politico сообщили о скептическом отношении «некоторых на континенте» к тому, что Грэм сможет заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в вопросе санкций против России. По словам двух дипломатов, сторонники Украины могут продвигать свой собственный масштабный пакет санкций без американского участия.
Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций 14 мая. Bloomberg сообщал, что меры этого пакета «более постепенны» относительно предыдущих раундов. Новые ограничения связаны с предстоящими переговорами в Стамбуле.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 15 мая заявила, что Евросоюз начнет разработку нового пакета ограничений против России сразу после введения 17-го пакета.