Европа рассматривает возможность полного торгового эмбарго против РФ

14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.