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/ Политика

Барро призвал США и ЕС «взять Россию за горло» разрушительными санкциями

Ведомости

США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить РФ прекратить украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFM TV.

По словам Барро, 15 мая он намерен встретиться с американским сенатором Линдси Грэмом. Французский министр рассказал, что Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.

«Я бы хотел, чтобы Европа, в свою очередь, ввела санкции в отношении углеводородов», – добавил Барро.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. По данным Bloomberg, меры этого пакета «более постепенны» относительно предыдущих раундов. Отмечается, что решение о новых ограничениях связано с предстоящими переговорами между Москвой и Киевом в Турции.

Российско-украинские переговоры должны состояться в Стамбуле 15 мая. Сведений насчет состава российской делегации еще нет. Вашингтон пока неофициально подтверждал отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не озвучивал имен. Президент США Дональд Трамп заявил, что «всегда рассматривает» вторичные санкции в отношении России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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