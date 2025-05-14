Барро призвал США и ЕС «взять Россию за горло» разрушительными санкциями

Российско-украинские переговоры должны состояться в Стамбуле 15 мая. Сведений насчет состава российской делегации еще нет. Вашингтон пока неофициально подтверждал отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не озвучивал имен. Президент США Дональд Трамп заявил, что «всегда рассматривает» вторичные санкции в отношении России.