Барро призвал США и ЕС «взять Россию за горло» разрушительными санкциями
США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить РФ прекратить украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFM TV.
По словам Барро, 15 мая он намерен встретиться с американским сенатором Линдси Грэмом. Французский министр рассказал, что Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.
«Я бы хотел, чтобы Европа, в свою очередь, ввела санкции в отношении углеводородов», – добавил Барро.
14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций. По данным Bloomberg, меры этого пакета «более постепенны» относительно предыдущих раундов. Отмечается, что решение о новых ограничениях связано с предстоящими переговорами между Москвой и Киевом в Турции.
Российско-украинские переговоры должны состояться в Стамбуле 15 мая. Сведений насчет состава российской делегации еще нет. Вашингтон пока неофициально подтверждал отправку своих представителей в Стамбул, но тоже не озвучивал имен. Президент США Дональд Трамп заявил, что «всегда рассматривает» вторичные санкции в отношении России.